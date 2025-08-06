中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月6日】中国商務部は6日、輸入牛肉に対するセーフガード（緊急輸入制限）措置に関する調査を3カ月延長すると発表した。商務部は2024年12月27日、セーフガード措置条例に基づき、輸入牛肉に対するセーフガード措置の立件調査の開始を発表した。商務部の報道官は今回の延期決定について、調査量の多さと案件の複雑さを理由に挙げ、中国の法律と世界貿易機関（WTO）のルール