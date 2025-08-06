◆第１０７回全国高校野球選手権大会第２日▽１回戦鳴門５―４天理（６日・甲子園）鳴門の４番・稲山壮真一塁手（２年）が４安打１打点の活躍で勝利に貢献した。５回にこの日３本目の安打となる勝ち越し打を放つと７回２死から左翼線に鋭い打球を弾き返した。二塁への豪快なヘッドスライディングで二塁打にしたが、ユニホームの右肩部分が破れたためにベンチに戻ると、泥だらけの背番号３のＸＯのユニホームから吉本侑正（