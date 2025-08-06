◆パ・リーグロッテ３―１２ソフトバンク（６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・石川柊太投手が５回を投げて２本塁打を含む１２安打を許し、今季ワーストタイの８失点の乱調で５敗目を喫した。降板後は、「申し訳ないとしか言えないです」と言葉少な。吉井監督は石川柊の投球について「立ち上がりは球も強くて、いい入りをしてくれた。中盤はカーブ以外の変化球がうまく投げられていなかった。それでちょっと苦しくなった。点を取