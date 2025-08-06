◆イースタン・リーグＤｅＮＡ０―５巨人（６日・横須賀）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手がマリナーズ傘下３Ａタコマから移籍後３度目の実戦に臨み、３回０／３３安打５失点、７死四球で降板した。最速は１５６キロだった。試合を終え、桑原２軍監督は「今日は悪い所が全部出たかなと。左打者は安定していたのがあったんですけど、今日は右も左も引っかけ抜けが出てしまったのかな」と率直な感想を述べた。チームはこれまでの３