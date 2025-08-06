◇セ・リーグ阪神3-2中日（2025年8月6日バンテリンD）阪神が中日に3―2競り勝った。思わぬ形で決勝点が入った。2―2の10回。先頭・近本、中野が連打し、森下が四球。無死満塁で2夜連続、中日・橋本を攻めた。1死満塁となって、マルテの投じたボールは大山の背中に直撃。押し出し死球が勝ち越し点となった。先発村上は1―1の5回に上林に痛恨のソロを浴びたものの、6回2失点でゲームをつくった。その後は桐敷、湯浅、及