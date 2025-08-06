ウクライナでの停戦に向けた協議のため、アメリカのウィットコフ特使がロシアを訪問し、プーチン大統領と会談しました。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領とウィットコフ特使は6日、モスクワのクレムリンで会談しました。会談はおよそ3時間にわたって行われ、ウシャコフ大統領補佐官は「有益かつ建設的だった」としています。トランプ大統領は8日までにロシアがウクライナとの停戦に合意しなければ、高い関税などの制裁