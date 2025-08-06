政府が打ち出したコメの増産方針を巡り、小泉農相は６日、上月良祐・自民党農林部会長らと面会した。小泉氏は記者団に「需要に応じた生産が基本であるのは間違いない」と述べたうえで「大転換期を（党と）心合わせしながら進めたい」と強調した。面会後、小泉氏と上月氏らが取材に応じた。上月氏は「需要を作っていかなければならない。需要がないのにどんどん作れば需給が崩れる」と述べ、コメの増産が価格下落を招きかねない