【FIBAアジアカップ2025】日本代表 99−68 シリア代表（日本時間8月6日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】富樫勇樹、美しすぎるディープスリー！アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）は6日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズでシリア代表と対戦。初戦は一時10点差をつけられながらも逆転勝利を飾った。54年ぶり3回目のアジアの頂点を目指すアカツキジャパン（FIBAランキング21位）が、初戦で