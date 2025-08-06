バスケットボールのアジア最強決定戦『FIBAアジアカップ2025』がサウジアラビアのジッダで開幕。6日に初戦を迎えたグループBの日本（世界ランク21位）はシリア（同71位）に99ー68で勝利し、白星発進した。スタメンはテーブス海（26）、富永啓生（24）、馬場雄大（29）、吉井裕鷹（27）、ジョシュ・ホーキンソン（30）の5人が名を連ねた。日本は第1クォーター（Q）、パリオリンピック以来の代表戦となる富永のレイアップやホーキン