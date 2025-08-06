米１０年債利回りは４．２２６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:30）（%） 米2年債 3.726（+0.002） 米10年債4.226（+0.016） 米30年債4.803（+0.023） ドイツ2.635（+0.011） 英国4.513（-0.003） カナダ3.400（+0.020） 豪州4.255（+0.030） 日本1.492（+0.024） ※米債以外は10年物