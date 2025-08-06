■天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権4回戦ヴィッセル神戸2ー1東洋大学（6日、ノエビアスタジアム神戸）サッカーの天皇杯4回戦が6日行われて、東洋大学（アマチュアシード）がヴィッセル神戸（J1）と対戦し、先制されるも同点に追いつき1ー1で延長戦に突入、延長後半終了間際、神戸に1点を奪われて1ー2で敗退した。東洋大学は2回戦で柏レイソル（J1）、3回戦でアルビレックス新潟（J1）と天皇杯史上初となる大学生チームがJ