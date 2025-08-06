ドル円のピボットは１４７．５７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:36現在） ドル円 現値147.52高値147.89安値147.31 148.42ハイブレイク 148.15抵抗2 147.84抵抗1 147.57ピボット 147.26支持1 146.99支持2 146.68ローブレイク ユーロ円 現値171.22高値171.46安値170.62 172.42ハイブレイク 171.94抵抗2 171.58抵抗1 171.10ピボット 170.74支持1