大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒のトリプル主演で、テレビ朝日水曜よる9時に10年ぶりに誕生した新作『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』。8月13日（水）放送の第6話に、千葉雄大のゲスト出演が決定した。【映像】遠藤憲一が一人二役！まさかの“双子回”に「台本読んだときからおもしろかった」『天装戦隊ゴセイジャー』や『おっさんずラブ-in the sky-』（テレビ朝日系）、『いいね！光源氏くん』シリーズ（NHK）などで知られる千葉。