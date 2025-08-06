YouTuberのHIKAKINさんが6日、自身がプロデュースするラーメン『みそきん』の開店記念イベントに登場。子どもの頃から抱くラーメンへの思いを語りました。『みそきん』は2023年にカップ麺として発売され、累計2000万食を超える大ヒット商品となりました。HIKAKINさんは7日、念願のラーメン店を東京駅一番街地下1階『東京ラーメンストリート』にオープンさせます。イベントで、実店舗で販売しているラーメンについて「元気の出る一