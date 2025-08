2023年に活動を一時休止していたCHiCO with HoneyWorksが、デビュー記念日である8月6日に活動再開を発表した。◆CHiCO with HoneyWorks 動画再始動の第一歩として、同日YouTubeにてスタジオライブ映像を公開し、「世界は恋に落ちている」「プライド革命」など、CHiCO with HoneyWorksの代表曲を中心とした全5曲を新たなパフォーマンスで披露した。さらに、新曲「くすぐったい。」が25年10月クール放送のTVアニメ『キミと越えて恋に