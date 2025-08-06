歌舞伎俳優・市川團十郎（47）が6日に自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。現在、ハワイへ旅行中の團十郎。「家族旅行勸玄とツーショット」とつづり、海の中で長男をハグする写真を投稿した。この写真が大反響。「愛の深さが分かる」「麻央ママも喜んでますね」「素敵な家族」などの声が寄せられた。