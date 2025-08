ReoNaが、11th Single「End of Days」を本日リリースした。「End of Days」は、現在放送中のTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマ。本作は初回生産限定盤、通常盤、期間生産限定盤の3形態での展開となり、表題曲「End of Days」をはじめ、アークナイツ5周年記念曲「Runaway」、ボカロPとしても知られるジミーサムP「Starduster」のReoNaによるカバーも収録している。期間生産限定盤には、8月1