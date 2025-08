First Love is Never Returnedが、初のサマーソング「微炭酸」を本日リリースした。◆First Love is Never Returned 動画「微炭酸」は、2020年代の最新打ち込みサウンドと、彼らがシーンに注目されるきっかけとなったオーセンティックなR&Bを根底に置いたポップネスが手を取り合い、夏を彩る楽曲に仕上がっているとのこと。また、今作はホーンセクションが楽曲の中心に置かれているのだが、敬愛する先輩バンドのEmeraldからの