¡ã¥«¥ó¥µ¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025A¡¿W¡ä¡þ6Æü¡þµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå·§ÅÄÍË»Ò¡Ê43¡ËÇòÀî°¦Íü¡Ê26¡ËÊ¿°æ¤³¤È¡Ê24¡Ë¤¬¹±Îã¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤ÇÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¹õ¤Î¥³¡¼¥È¤òÆ±»þ¤ËÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢·§ÅÄ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¢ÇòÀî¤Ï²«¿§¡¢Ê¿°æ¤ÏÀÄ¤Î¡È²Ö²Ð¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£·§ÅÄ¤Ï¡ÖÍäÀî¤Î²Ö²Ð¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤ò¥Ñ¥Ã¤ÈÃ¦¤°¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿åÃå¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·