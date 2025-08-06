¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/06¡Û¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤ÈDOTAMA¤¬6Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN¡õWINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Ø¥³¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡õDOTAMA¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¢¡Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡õDOTAMA¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¹ßÎ×¿ô¡¹¤ÎMC¥Ð¥È¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÊª¸À¤¤¤ÈÂ¨¶½¤Ç¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®½Ð¤¹¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Î