アイナ・ジ・エンドが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場することを発表した。◆アイナ・ジ・エンド 動画今回披露するのは、TVアニメ『ダンダダン』の第2期オープニングテーマとして書き下ろされ、SNSでは関連動画の総再生回数が1億回再生を突破した「革命道中 - On The Way」。葛藤や決意が織り込まれた歌詞と、遊び心溢れ躍動感のあるサウンドが特徴の本楽曲だが、今回はアイナ・ジ・エンドの実妹もダンサーの一人とし