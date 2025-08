アイナ・ジ・エンドが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に約2年ぶりに出演することが決定した。公開はきょう6日午後10時で、パフォーマンス曲はテレビアニメ『ダンダダン』第2期のオープニングテーマ「革命道中 - On The Way」となる。【動画】アイナ・ジ・エンド『THE FIRST TAKE』パフォーマンス映像(「革命道中 - On The Way」)「革命道中 - On The Way」は、葛藤や決意を描いた歌詞と、遊び心ある躍動的なサウンド