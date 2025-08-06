8·î8Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤è¤ê¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°ºîÉÊ¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ä¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î¤Û¤«¡¢¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤ó¤«¸«³Ð¤¨¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡ª±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ú¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡ÛËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´6ºî¤ÎÎß·×À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬9400²¯±ß°Ê¾å¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¥¸