1945Ç¯5·î29Æü¡¢²­Æì¹¶Î¬¸å¤ËÆüËÜËÜÅÚ¿¯¹¶ºîÀï¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤òËÝ°Õ¤µ¤»¤ë½ÅÂç¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£»´·à¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹­Åç¡¦Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶»ÒÇúÃÆÅê²¼¤È²­ÆìÀï¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¿·»ëÅÀ¤ò¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îµµ°æÍÎ»Ö¤¬¼èºà¤·¤¿¡½¡½¡£¢£20Ëü¿Í°Ê¾å¤Îµ¾À·¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ª¤è¤½20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹­Åç¡¢Ä¹ºê¤Î»´·à¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸¶»ÒÇúÃÆ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸ø¼°¸«²ò¤Ï¡ÖÀïÁè¤òÁá´ü¤Ë½ª·ë¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÆÊ¼¤ÎÌ¿¤òµß