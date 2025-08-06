ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò½ä¤ë³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÆ¬¤òºÆ¤ÓÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¼¨¤·¤¿Â³Åê¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÎÆñÇÈ»ÔÄ¹¤¬µ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°9»þÈ¾²á¤®¤ËÅÐÄ£¤·¤¿°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡£¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¤­¤ç¤¦É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×ÊóÆ»¿Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤ÏÌµ¸À¤ÇÄ£¼Ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅìÍÎÂç³ØÂ´¶È¡×¤È¹­Êó»ï¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤¿³ØÎò¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö½üÀÒ¡×¤Ç¤¢¤Ã