「巨人−ヤクルト」（６日、東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が先発する７日・ヤクルト戦（東京ドーム）に向けて最終調整を行った。１軍投手陣と一緒にノックも受け、時折、笑みを浮かべるなどリラックスしたような表情だった。１軍登板は約３カ月ぶりとなる。５月１日の広島戦（東京ド）で３回３失点ＫＯとなり翌日から２軍で再調整を行ってきた。「（１軍登板は）春先に投げて以来になるので、かなり久しぶりになる