巨人・田中将大投手が７日のヤクルト戦（東京ドーム）で日米通算１９９勝目を懸けて先発する。登板前日の６日の本拠地で最終調整。５月１日の広島戦以来、３か月ぶりの登板へ「春先投げて以来になるのでかなり久しぶりになりますけど、チームは今９連戦中ですし、１つでもアウトを多く取れるようにと思っています。しっかり頑張るだけです」と意気込みを語った。移籍後初先発初勝利した４月３日の中日戦（バンテリンドーム）以