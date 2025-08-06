◆プロ・アマ交流戦巨人３軍１―４創価大（６日・ジャイアンツ球場）巨人３軍は、創価大とのプロ・アマ交流戦に１―４で破れ、今季の対戦成績を４４勝１７敗２分けとした。先発は育成５位左腕・西川歩投手（１８）。高卒ルーキーながら、ここまで３軍では１５試合に登板して４勝１敗、３９イニングを投げて自責２、防御率０・４６。安定した投球を続けてきたが、この日は球威、制球ともに本来の調子には遠く、５回９０球を投