マレーシアではビザ免除による中国人観光客の増加に期待が高まる。写真は中国路線の増便を祝うマレーシア航空のクルー（マレーシア政府観光局のウェブサイトより）【写真】マレーシアの首都クアラルンプールのランドマークであるペトロナス・ツインタワー中国とマレーシアが相互にビザ（査証）を免除する協定が7月17日に発効した。中国の公用旅券および一般旅券、マレーシアの一般旅券を所持する両国民が観光などで相手国を訪れる