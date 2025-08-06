【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は５日（日本時間６日）、本拠地でのカージナルス戦に１番指名打者で出場し、一回に右中間への二塁打、八回に三塁への内野安打を放って４打数２安打でメジャー通算９９９安打とした。今季１６個目の盗塁となる二盗も決めた。ドジャースは１２―６で大勝した。大谷は３度出塁し、いずれも生還して３得点をマークした。両リーグトップを独走する今季１０５得点となっ