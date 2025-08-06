吉村洋文大阪府知事（C）モデルプレスモデルプレス

吉村知事がファッションイベントに「関コレ」出演 人気ぶりに驚きも

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 吉村洋文大阪府知事が6日、ファッションイベント「関コレ」に出演した
  • 現在開催中の大阪・関西万博のステージに万博公式キャラクターとともに登場
  • ランウェイを闊歩し、ボードなどを見つけるとバーンポーズを披露した
記事を読む

