1991年に“新しい時代の東京みやげ”として誕⽣した東京みやげNo.1の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランド「東京ばな奈ワールド」8月7日に迎える「東京ばな奈の日」を記念したバッグやタオルなどが、東京ばな奈ワールド各店などに登場します☆ 東京ばな奈ワールド「東京ばな奈の日」記念グッズ・プレゼントキャンペーン  8月7日の「東京ばな奈の日」を記念したグッズが登場します！1991年“新しい時代