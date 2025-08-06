ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï8·î6Æü¡¢¶È¼ï¶ÈÂÖ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿CHRO¡ÊChief Human Resource Officer¡§ºÇ¹â¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¡ËÆ±»Î¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿Ê²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëCHRO¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂè3²ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ENEOS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÆüËÜÍ¹Á¥¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎCHRO¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ç¿Ê¤á¤ëHRBP³èÆ°¤Ë¤è¤ë¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼ÂÁ©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦