◇ナ・リーグドジャース12―6カージナルス（2025年8月5日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は5日（日本時間6日）、本拠でのカージナルス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で元巨人のマイルズ・マイコラス投手（36）から右中間への二塁打を放ち、連続試合安打を5に伸ばした。第5打席でも安打を放ち、2試合ぶりのマルチ安打をマークした。これでメジャー通算999安打とし、イチロー（3089安打）、松井秀喜（125