¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢7²óÎ¢¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢º£µ¨16¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¡£ ¢£ÅðÎÝ¤ÇÁê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÎôÀª¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆÀ°Õ¤ÎÂ­¤Ç¤â¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥É¥¸¥ãー¥¹2ÅÀ¥ê&