Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÈù¾Ð¤ß°ìÈÌ¿Í¤ÎÉ×¤Ë36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤Î³§¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È5Æü¤Ë36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢¥»¥ì¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾Åç²Ö¡£Çò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢36ËÜ¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ö¡¼¥±¤òÊú¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Êë¤ì¤Ê¤º¤àÁë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¤½¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤Ë