´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØB:MY BOYZ¡ÙÂè7ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¡Øtimelesz project¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¯¥È¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¿¥¤¥×¥í½Ð¿È¤Î21ºÐ¥¤¥±¥á¥óÎý½¬À¸¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¡ØB:MY BOYZ¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁíÀª30¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¡ÖB:GINNER¡×¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÍÇ½¤ò¶¥¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£ºÇ¿·K-POP¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢30¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÄ¾ÀÜ¡ÈNEXT¥¢¥¤