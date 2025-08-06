OpenAIが、ノートPCでも動作可能な無料のオープンウェイトモデル「gpt-oss」を公開したと2025年8月5日に発表しました。このモデルはOpenAIにとって、2019年に公開されたGPT-2以来のオープンウェイト言語モデルとなります。gpt-oss が登場 | OpenAIhttps://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-oss/openai/gpt-oss-120b · Hugging Facehttps://huggingface.co/openai/gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-20b · Hugging Faceh