8月5日 公開 【拡大画像へ】 「ちいかわ」のXアカウントにて、ナガノ氏によるマンガ「ちいかわ」の最新話が8月5日に投稿された。 雨のない日が続いている中、再びウラヤハボウズが登場。雨が降るらしいとハチワレたちが噂している中出かけていき、綿あめをかついで戻ってくるが……。 ☔️ pic.twitter.com/Osk53JRrne - ちいかわ💫アニメ火金 (@ngnchiikawa) Augu