ºØÆ£¹©¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬¡¢5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë°å³ØÇî»Î¡¦¿å¸¶Í³µª»Ò¡ÊÆâÅÄÍ­µª¡Ë¤ÎÊÌÁñ¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿ÑÛ¡Ê±ÊÈøÍ®Çµ¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¡ÈZ¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¥º¡É¤ÎÆüËÜ»ÙÉôÄ¹¡¦¥±¥Ó¥óÊ¡½»¡ÊÎëÌÚ¹À²ð¡Ë¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÆ¤ÓÊÌÁñ¤Ø¡£Z¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¥º¤ÏÅ·ºÍ¾¯½÷¡¦ÑÛ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡È¼¡À¤ÂåÃÎÇ½³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤ËÂ¿³Û¤Î½Ð»ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡½»¤Ï·×²è¤ÎÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤Î