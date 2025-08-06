Appleが2025年6月に開催したWWDC25で、Mac向けの最新OSとなる「macOS Tahoe 26」が発表されています。2025年秋頃リリース予定のmacOS Tahoe 26では開発者向けベータ版がリリースされているのですが、このベータ版の最新バージョンとなるmacOS Tahoe 26 beta 5で、2000年から26年間にわたって使用されてきた本体ストレージアイコンの「Macintosh HD」がついに刷新されました。RIP to the Macintosh HD hard drive icon, 2000-2025 -