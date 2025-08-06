東京時間10:24現在 東京金先物JUN 26月限（TOCOM） 1グラム＝16180.00（+92.00+0.57%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3432.50（-2.20-0.06%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先物はやや軟調も、東京金は昨日よりもやや円安でプラス圏