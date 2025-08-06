¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÂç²È»ÖÄÅ¹á¡Ê33¡Ë¤¬7·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶ö¿ô¤È´ñ¿ô¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£ÊüÁ÷¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊÙ¶¯·ù¤¤¤Ê½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡£Âç²È¤¬¡Ö¿ô»ú¤¬¶ì¼ê¤Ç¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë´ñ¿ô¤È¶ö¿ô¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö¤Ï¤¡¡©²¿¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£Âç²È¤Ï¡ÖËè²óÊ¹¤¤¤Æ¤âËè²óËº¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢Æü¾ï¤Ç