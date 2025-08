KISS OF LIFEのナッティが、アイドルらしからぬ抜群のスタイルを披露した。【写真】ナッティ、“貫禄ボディ”ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Let’s go back to Sugarcoat’s hometown 🇭🇺」というコメントとともに写真を投稿した。公開された写真には、カーキのキャミソールに迷彩柄カーゴパンツを合わせ、キャップとブーツを着用したナッティの姿が収められている。身体のラインが際立つフィッ