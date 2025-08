今年メジャーデビュー51周年を迎えるTHE ALFEEが、8月2日と3日の二日間、『THE ALFEE Summer Celebration 2025 Circle of The Rainbow』を横浜アリーナで開催。今回の公演で通算ライブ本数が2972本となり、バンドにおけるライブ本数の記録を更新しました。ライブは2日間で延べ2万2000人を動員し、新曲『HEART OF RAINBOW』を含む、全35曲(8/2 17曲、8/3 18曲)、2時間30分を超える熱いステージを披露しました。メンバーの高見沢俊彦