£×£×£Å¤Î?¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤?¤³¤È¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤ËÁá¡¹¤È¡¢½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¥Ê¥ª¥ß¤È¤ÎºÆ¡¹Àï¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤á¤°¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¤¥è¤Ï£··î£±£²Æü¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç£Í£É£Ô£ÂÇÆ¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Ê¥ª¥ß¤ËÆ±²¦ºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢£³Æü¤Î¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¹¥é¥à¡×¤Ç¤Ï²¦¼Ô¥Ê¥ª¥ß¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ì¥Ã¥È²¦ºÂÀï¤Ç¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¡££³¿Í¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿Ì¾¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ê¥ª¥ß¤¬¥¿¥¤¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¥ê¥¢¤ò´Ý¤á¹þ¤ß¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò