Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬£µÆü¤Ë³«Ëë¤·¡¢Âè£±Æü¤Ï³«²ñ¼°¸å¤Î¸á¸å£µ»þÈ¾¤«¤éÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡½¾®¾¾ÂçÃ«¡ÊÀÐÀî¡Ë¤Î£±»î¹ç¤Î¤ß¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¹ó½ëÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÄ«Í¼£²ÉôÀ©¡×¤ò³ÈÂç¡£¸áÁ°¤ÎÉô¡¢¸á¸å¤ÎÉô¤È¤â¤Ë½ªÎ»»þ´Ö¤òÀß¤±¡¢Ä¶²á¤¹¤ë¤È·ÑÂ³»î¹ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Âè£´»î¹ç¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Âçºå¶Í°þ£Ï£Â¤Î¹â¹»Ìîµå¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡ÖÅÄÃ¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤ÎÅÄÃ¼ÎÉ´ð»á¡Ê£³£±¡Ë¤Ë