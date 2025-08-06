°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö8·î4ÆüÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù8¡¿15.22¹çÊ»¹æ¡¢Special¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ªè§¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¶ÎÃ´¶¤¢¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤¬¤¢¤é¤ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¿åÃå¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥ì¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢