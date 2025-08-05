ÇØÈÖ¹æ¡Ö20¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸µAKB48¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò(Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È)¤Î?Ìîµå¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à?»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£26Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÃ´Åö¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂëº×SUMMERBOOST¡×¤ÎÆÃÊÌ?ÀÖ?¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤ä¡¢Ì¼¤È´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢¤Þ¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦»Ïµå¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Î¼êÁ°¤ËÃåÃÏ¤·¡¢¥³¥í¥³¥í¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤ÆÊá¼êÌò¤ÎÈø·Á¿òÅÍ¤Î