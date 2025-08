米国のスターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナル(東京都港区)が、ペットボトル入りコーヒーの新シリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」と「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェラテ」を、9月9日から発売します。シーンを選ばない心地よい味わいと後味同商品は、“まるでカフェにいるような心地よい気分と味わい”を楽しめる450ミリリットルのペットボトル入りコーヒー飲